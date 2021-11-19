Белгородская область продлила действие QR-кодов для сферы услуг до 6 декабря

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Система обязательного предъявления QR-кодов для сферы услуг в Белгородской области будет действовать до 6 декабря, сообщает региональный оперштаб. Такое решение принято 19 ноября на заседании координационного совета по ковиду.

"По данным регионального Роспотребнадзора, нерабочие дни в ноябре, двухнедельные каникулы, а также введенная система посещения предприятий сферы услуг по QR-кодам несколько стабилизировала ситуацию с COVID-19 в области. В этой связи действующие ограничения решили продлить еще на две недели", - говорится в сообщении.

По-прежнему QR-код не понадобится для посещения аптек, продуктовых и магазинов с товарами первой необходимости.

Как сообщалось, с 8 по 22 ноября QR-коды введены в Белгородской области как обязательные во всех предприятиях, кроме магазинов с товарами первой необходимости. Такое же требование распространяется на торговые и торгово-развлекательные центры, гипермаркеты, магазины непродовольственных товаров.

С середины октября QR-коды в регионе ввели для посещения общественных мест. Сертификат о вакцинации или справку, подтверждающую перенесенный COVID-19 не ранее полугода назад, требовали в организациях досуговой и спортивной направленности. С 27 октября белгородские гостиницы также принимают гостей только с QR-кодами, справками или ПЦР-тестами.

По оперативным данным на 19 ноября, прирост инфицированных за сутки - 343. Всего в регионе зарегистрировано 69 060 случаев COVID-19, скончались 1 426 человек, в том числе 9 за последние сутки, выздоровел 58 801. В ковид-госпиталях на лечении находятся 3 425 человек. Всего развернуто 3 606 ковидных коек, они загружены на 95%.