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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В России обновлен антирекорд суточной COVID-смертности

В России обновлен антирекорд суточной COVID-смертности
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В России за сутки выявлено 37 156 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.

Несмотря на относительное снижение заболеваемости коронавирусом, в России продолжается практически ежедневный рост числа смертей. В стране зафиксирован очередной антирекорд летальности: умерли 1 254 человека. Накануне умер 1 251 человек. Больше всего пациентов, по данным на пятницу, умерли в Москве - 95, в Петербурге - 77, в Краснодарском крае - 69.

Общее число жертв COVID-19 в России достигло 261 589.

Поправились и выписаны 7 млн 956 254 пациента, в том числе 37 004 за последние сутки.

Новые заражения фиксировались в 85 регионах России. В Москве зарегистрирован 3 371 новый случай. В Санкт-Петербурге - 2 714, в Московской области - 1 777.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 257 068 случаев коронавирусной инфекции.

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