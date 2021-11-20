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Бизнес-сообщество предложило отменить часть ограничений после ввода QR-кодов

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Процент снижения доходов представителей бизнеса из-за системы QR-кодов можно уменьшить за счет снятия других видов карантинных ограничений, а также за счет дополнительных мер поддержки предпринимателей, сообщил журналистам президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

"Предприниматели говорят, что с вводом QR-кодов необходимо снимать другие ограничения. К примеру, ограничения по времени работы, по проценту заполняемости кинотеатров, фитнес-центров и других заведений. Это логично, мы поддерживаем такое мнение (...). Это предмет диалога и непосредственной работы с оперативным штабом в регионе", - пояснил Калинин, отметив, что регулярно получает предложения от предпринимателей.

Представители торговых центров, в частности, предлагают сделать вход свободным, но в масках, а контроль по QR-кодам предлагают осуществлять непосредственно владельцам торговых точек, которые арендуют помещения в торговых центрах.

"Торговые центры сейчас столкнулись с серьезными проблемами, которые необходимо решать. У них падает "проходимость", от этого страдает и малый бизнес, который находится внутри торговых центров. Мы считаем, что должны быть не только федеральные меры поддержки торговым центрам и непродовольственной рознице, но и региональные. В частности, речь идет об определенных льготах по налогу на имущество, ведь налог на имущество не зависит от оборота", - заметил президент "Опоры России".

Предприниматели также предлагают использовать не только ПЦР-тесты, но и тесты на антиген, которые, как отметил Калинин, делаются быстрей и стоят дешевле.

"У нашей организации позиция, что ограничения должны быть взвешенными, обоснованными. С другой стороны, бизнес должен понимать, что мы должны использовать проверенный международный опыт, чтобы остановить пандемию и победить общими усилиями. К примеру, Китай ввел QR-код еще год назад, а Европа широко ввела QR-код весной этого года. Пока ничего в мире более понятного и действенного не придумали", - сказал Калинин.

Как сообщалось, Амурская область стала первой на Дальнем Востоке, где власти приняли решение ввести систему проверки QR-кодов. С 18 октября система была распространена на общепит, а с 1 ноября на все спортивные клубы, фитнес-центры, кинотеатры, театры, музеи, библиотеки и другие объекты массового скопления людей в Благовещенске. С 15 ноября QR-коды требуются при посещении парикмахерских и салонов красоты, массажных салонов, соляриев. В ноябре проверка кодов распространена на другие крупные города Приамурья.

Президент "Опоры России" находится в Амурской области с рабочим визитом. Вместе с генеральным прокурором России Игорем Красновым он провел личный прием предпринимателей региона, обсудил меры поддержки бизнеса с губернатором Василием Орловым.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Россия Александр Калинин Опора России коронавирус

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