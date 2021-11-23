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Google, Twitter и Meta грозит до 48 млн руб. штрафов из-за запрещенного контента

Google, Twitter и Meta грозит до 48 млн руб. штрафов из-за запрещенного контента
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы зарегистрировал новые административные протоколы, составленные Роскомнадзором из-за отказа Google, Twitter и Facebook (входит в Meta Platforms) удалить запрещенный в России контент.

"В суд поступило по три административных протокола по ч.2 и ч.4 ст.13.41 (неудаление владельцем в сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ) в отношении Meta Platforms Inc (Facebook Inc) и Google LLC. Также в суд поступили два административных протокола за аналогичное правонарушение в отношении Twitter Inc", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Как уточнили в пресс-службе суда, заседания в отношении Google пройдут 7 декабря, в отношении Twitter и Meta - 16 декабря.

Если вина соцсетей будет установлена судом, то Meta Platforms грозят штрафы до 20 млн рублей, Google - до 16 млн рублей, Twitter - до 12 млн рублей.

В Роскомнадзоре ранее сообщали, что с 11 февраля служба составляет административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы к несовершеннолетним участвовать к несанкционированных акциях.

За подобные нарушения с начала года многомиллионным штрафам подверглись Google, Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram и TikTok. По совокупности, сумма выписанных в РФ зарубежным компаниям штрафов с начала года составляет около 200 млн рублей.

Москва Google Twitter Facebook Meta Platforms

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