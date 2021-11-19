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Минцифры предложило законодательно закрепить понятие "Гособлако"

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры предложило закрепить в законодательстве понятие государственной единой облачной платформы ("Гособлако"), такой законопроект появился на портале проектов нормативных правовых актов.

В нем "Гособлако" предлагается определить как совокупность унифицированных облачных услуг, оказываемых независимыми поставщиками с применением предоставляемой ими собственной или арендуемой информационно-коммуникационной инфраструктуры. Управляет "Гособлаком" информационная система, предназначенная для органов власти всех уровней и государственных внебюджетных фондов.

Введение такого определения поможет совершенствовать правовое и технологическое регулирование, в том числе для повышения уровня защиты и доступности данных, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Эксперимент по переводу информационных систем и ресурсов федеральных органов исполнительной власти, Центризбиркома государственных внебюджетных фондов в "Гособлако" начали в 2019 году. В нем участвуют, в частности, Минтруд, Минюст, Росимущество, Росгвардия, Росстат, Минэкономразвития, Минстрой, Минздрав, Роструд, Пенсионный фонд России. совершенствовании правового и технологического регулирования, в том числе для повышения уровня защиты и доступности данных.

В Минцифры считают, что эксперимент уже показал положительный эффект.

"Повысилась надежность в работе государственных информационных систем, отмечается эффективность импортозамещения при обеспечении ведомств информационной инфраструктурой и необходимым программным обеспечением, повышается готовность ведомств к цифровой трансформации", говорится в пояснительной записки.

В 2021 году Минцифры трансформировало концепцию Государственной единой облачной платформы. "Гособлако 2" будет строиться на основе идеологии community cloud, то есть ИТ-инфраструктура будет единой для всех участников проекта. При этом ГИС, которые были развернуты в "Гособлаке 1", останутся там, а новые ГИС будут запущены уже на новой инфраструктуре "Гособлака 2".

В октябре министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что "Гособлако" теперь является одним из сервисов "ГосТеха".

Минцифры Гособлако Гостех

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