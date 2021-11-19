Минпромторг РФ предложил провести эксперимент по маркировке ЭКБ и электроники

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Эксперимент по маркировке некоторых видов товаров, относящихся к электронной компонентной базе (ЭКБ) и электронной (в том числе радиоэлектронной) продукции, может пройти в РФ с 1 января по 1 сентября 2022 года.

Такие сроки указаны в проекте постановления правительства, подготовленном Минпромторгом РФ и размещенном на сайте regulation.gov.ru.

В перечень товаров, которые предполагается маркировать, включены в частности: сотовые телефоны, смартфоны, ноутбуки и планшеты, запоминающие устройства, устройства на основе автоматизированный систем обработки данных, коммутационная аппаратура, медицинские приборы, ТВ-приемники, телевизионные камеры, холодильники и стиральные машины.

"На рынке электронной продукции основными нарушениями являются фальсификация электроосветительной арматуры, электрических ламп и приборов микроэлектроники, наличие высокой доли (до 20%) контрафактных изделий в поставках электронной компонентной базы, а также фальсификация при поставках светотехнической продукции. При этом до настоящего времени не запущен механизм контроля за фактическим исполнением постановлений правительства Российской Федерации в части использования отечественной радиоэлектронной продукции в рамках реализации государственных контрактов", - отмечается в сопроводительных материалах.

Для запуска эксперимента с начала следующего года оператор маркировки ООО "Оператор-ЦРПТ" должен до 30 декабря подготовить требования к информационной системе и ее безопасности. Оценку результатов эксперимента и доклад об его итогах Минпромторг РФ должен представить в правительства соответственно до 15 июня и до 29 сентября 2022 г.

Как уточняется в проекте, в ходе эксперимента планируется апробировать полноту и достаточность механизмов маркировки продукции средствами идентификации для обеспечения противодействия незаконному ввозу, производству и обороту продукции (в том числе контрафактной), а также для повышения собираемости налогов и таможенных платежей; организовать эффективное взаимодействие органов государственной власти, в том числе контрольных органов, с участниками оборота продукции.

Также планируется определить и согласовать с ведомствами, производителями, импортерами, организациями оптовой и розничной торговли, а также крупными эксплуатирующими организациями состав сведений о товаре, позволяющих однозначно его идентифицировать; определить техвозможности используемой в эксперименте информационной системы, в том числе ее интеграции с государственными информационными системами ведомств, участвующих в пилотном проекте.

Целями эксперимента также является разработка предложений по внесению изменений в законодательство РФ, регламентирующее оборот продукции; анализ целесообразности введения обязательной маркировки продукции средствами идентификации - исходя из возможности применения соответствующих технологических решений.

В эксперименте будут участвовать Минпромторг, Минцифры, ФНС, ФТС, Федеральная служба по аккредитации, Роспотребнадзор и ФСБ РФ.

Производители, импортеры продукции, организации оптовой и розничной торговли, а также крупные эксплуатирующие организации участвуют в эксперименте на добровольной основе.