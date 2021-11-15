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Минпромторг предложил ввести в РФ маркировку рыбной продукции

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Минпромторг предлагает ввести в РФ маркировку широкого спектра рыбной продукции, она может коснуться 1,8 тыс. предприятий, заявил статс-секретарь - замглавы ведомства Виктор Евтухов на заседании Совета по вопросам АПК и природопользования при Совете Федерации на тему "Вопросы законодательного обеспечения мер по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла (ННН-промысел)" в понедельник.

Отметив, что ведомство согласно с рекомендациями Совета провести вместе с Минсельхозом эксперимент по маркировке продукции из осетровых рыб, Евтухов заявил, что "есть предложение пойти дальше: не ограничиваться только этими позициям, но расширить перечень рыбной продукции (подлежащей маркировке - ИФ), дополнив его другими видами водных биоресурсов".

"По нашей инициативе научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) Минфина завершил исследование по оценке целесообразности маркировки широкого перечня рыбной отрасли. И хочу акцентировать, что исследование было проведено в соответствии с методическими рекомендациями в целях подготовки предложений правительству РФ. Рекомендации утверждены приказом Минпромторга давно", - сказал он.

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Согласно результатам, доля незаконного оборота рыбной продукции составляет от 18% до 26% по разным видам. Исследование также показало, что предварительно введение маркировки может коснуться 1 800 предприятий. "И, по данным НИФИ, а они уже проводили такие исследования по другим видам продукции, которая уже сегодня маркируется, средние затраты производителя на единицу такой продукции с учетом всех факторов составит порядка 70 копеек, - сообщил Евтухов. - На уровень цен потребителей влияние не окажет".

"Поэтому предлагаем делать широкий спектр (рыбной продукции, подлежащей маркировке - ИФ), провести эксперимент и по его итогам принять окончательное решение", - подытожил замминистра.

Введение такой маркировки допускает и руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, главное - добиться прослеживаемости продукции. "Сегодня единственным документом при перемещении рыбы является ветсертификат. Введите в него показатель ОДУ (общедопустимый вылов - ИФ), и дальше можно отсчитывать, куда идет эта продукция", - сказал он.

Как сообщил Данкверт, после введения ветеринарной сертификации служба стала находить предприятия, которые выпускают готовую продукцию из непонятно откуда появившегося сырья. "Находим ИП, был у них 1 кг краба, через неделю стало 6 тонн. Откуда - неизвестно", - заявил он, сообщив, что такие же факты выявляются и в молочной сфере.

"Необходимо идти по пути безусловной прослеживаемости, интеграция систем ветсертифиации и маркировки должна быть автоматическая, - сказал он. - Мы начали интеграцию, но делаем медленно. И это совершенно понятно: все, кто хочет, чтобы этого не было, все противодействуют".

Минпромторг Виктор Евтухов Совфед

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