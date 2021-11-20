Менее трети россиян привились от гриппа или намерены сделать это

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Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Большинство (59%) россиян не собираются в этом сезоне прививаться от гриппа, среди основных причин, на которые указывают респонденты - отсутствие желания и уверенность в своём иммунитете, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".

Практически каждый шестой россиянин (17%) привился от гриппа в этом сезоне, и ещё 13% сограждан собираются пройти вакцинацию в ближайшее время, отмечают социологи.

По данным ФОМ, 8% респондентов затруднились ответить на вопрос относительно своего отношения к вакцинации от гриппа в этом сезоне.

Результаты исследования показали, что каждый второй россиянин (51%) опасается заболеть гриппом, наибольшие опасения испытывают сограждане старше 60 лет (62%).

Согласно опросу, не испытывают таких опасений 47% россиян, среди сограждан в возрасте 31-45 лет эта доля составляет 55%.

Всероссийский опрос был проведён 5-7 ноября 2021 года среди 1500 респондентов в 53 субъектах РФ, в 104 населённых пунктах.