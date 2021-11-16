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В более половины регионов РФ превышены эпидемические пороги по ОРВИ

В более половины регионов РФ превышены эпидемические пороги по ОРВИ
Фото: Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за неделю с 8 по 14 ноября были превышены в 54 субъектах России, сообщает во вторник Роспотребнадзор.

В Роспотребнадзоре отметили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, но при этом отмечается увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов.

По данным ведомства, по состоянию на 12 ноября, в России привито от гриппа более 41,8 млн человек, что составляет 31,5 % от численности населения страны.

Роспотребнадзор

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