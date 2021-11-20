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В Сочи с 1 декабря введут QR-коды для входа в административные здания

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Вход в административные здания всех органов власти Сочи с 1 декабря разрешат только при наличии QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает в субботу пресс-служба сочинской мэрии.

Кроме того, до 18 января 2022 года посещение ТРЦ и общепита, как и прежде, будет возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или справке о медотводе. Этот перечень дополнили предприятия сферы бытовых услуг и объектов розничной торговли, фитнес-центры, спортзалы и бассейны.

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Такие же ограничения действуют для проведения деловых, конгрессно-выставочных мероприятий.

Исключение составили аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

Вместе с тем, QR-код или медотвод понадобится и для посещения театров и кинотеатров, при этом они по-прежнему будут работать при заполняемости зрительных залов не более 50%.

Также сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий.

Глава Сочи Алексей Копайгородский поручил увеличить число мобильных групп для контроля режима повышенной готовности в городе.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 20 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
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