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В РФ выявлено более 37,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В РФ выявлено более 37,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 37 120 случаев, сообщает оперштаб.

Умерли 1 254 смерти от коронавируса, накануне скончалось такое же количество больных COVID-19, что стало максимальным значением за пандемию. Больше всего умерших в Москве - 93, в Петербурге - 75, в Краснодарском крае - 72.

Общее число жертв заболевания в стране достигло 262 843.

Поправились и выписаны в стране 7,992 млн пациентов, в том числе 36 172 выписаны.

Новые эпизоды регистрировались в 85 регионах РФ. В Москве 3 239 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге -2 637, в Московской области - 1 885.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 294 188 случаев коронавирусной инфекции.

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