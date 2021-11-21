В Кремле сочли блестящим шагом публикацию переписки глав МИД

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Решение МИД РФ опубликовать переписку министров иностранных дел РФ, Германии и Франции является блестящим шагом, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) представитель Кремля констатировал, что нынешняя ситуация в мировой дипломатии была невозможна в прошлом.

"Отчаявшись что-то объяснить, и на фоне вот этих вот публичных обвинений Москвы в бездействии - вот такой блестящий шаг был предпринят", - сказал Песков.

Так он объяснил причины публикации переписки российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с европейскими коллегами.

Песков отметил, что такой шаг не является традиционным для дипломатии.

Ранее стало известно, что МИД РФ из-за искажения роли России во внутриукраинском урегулировании и подходе к проведению встречи в "нормандском формате" решил предать гласности дипломатическую переписку министров иностранных дел РФ, Германии и Франции Сергея Лаврова, Хайко Мааса и Жан-Ива Ле Дриана.