МИД РФ решил опубликовать переписку Лаврова с Маасом и Ле Дрианом

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - МИД РФ из-за искажения роли России во внутриукраинском урегулировании и подходе к проведению встречи в "нормандском формате" решил предать гласности дипломатическую переписку министров иностранных дел РФ, Германии и Франции.

"В последнее время позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в "нормандском формате" подвергаются искажению. Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил предать гласности первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Германии и Франции Х.Маасом и Ж.-И. Ле Дрианом", - говорится в размещенном на сайте ведомства сообщении.

В тексте приведена ссылка на 28-страничный документ. В общей сложности на сайте МИД РФ опубликованы три документа, направленные российской стороной, - письма Лаврова от 29 октября (с приложенным к нему проектом совместного заявления глав МИД "нормандской четверки"), а также от 6 и 16 ноября.

Также российским ведомством опубликованы ответы французской и немецкой стороны: вербальная нота посольства ФРГ, совместное письмо послов Германии и Франции, совместный ответ министров иностранных дел двух государств с приложенным к нему альтернативным проектом итоговых договоренностей для возможной встречи глав МИД.

При этом в ответе глав МИД ФРГ и Франции отмечается, что в первом российском проекте содержится ряд положений, с которыми они не могут согласиться, в том числе "тезисы о "внутриукраинском" конфликте или посреднической роли России наряду с ОБСЕ в трехсторонней контактной группе", также Берлин и Париж указывают на "положения, которые, несомненно, не найдут поддержки среди стран "нормандского формата", в том числе "налаживание прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском".

В письме от 6 ноября российский министр отмечает, что ответ Германии и Франции "разочаровал". По словам министра, предлагаемые Берлином и Парижем пункты совместного заявления либо не требуют созыва встречи глав МИД, либо противоречат Минским соглашениям. Также он подчеркивает, что для новой встречи министров требуется смысловое содержание, а дата 11 ноября для нее невозможна из-за несовпадений графиков, о чем говорилось и ранее.

В последнем опубликованном письме Лавров подчеркивает, что Москва "сталкивается с искажением позиции России и ее роли в урегулировании внутриукраинского конфликта", в частности, в совместном заявлении двух министров, сделанном по итогам встречи с главой МИД Украины 15 ноября.

"В нем вы пригрозили нам некими "последствиями" за якобы предпринимаемые попытки подорвать территориальную целостность Украины, обвинили нас в "очередном отказе" от участия в министерской встрече "нормандского" формата. Вам прекрасно известно, что ни то, ни другое не соответствует действительности. В то же время вы продолжаете игнорировать саботаж Киевом Минских соглашений, забывая о том, что именно их выполнение призвано привести к возвращению Донбасса в состав Украины и восстановлению тем самым ее территориальной целостности", - говорится в документе.