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Меркель не удивилась публикации переписки главы МИД Мааса с Лавровым и Ле Дрианом

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, ее не удивило решение российского МИД опубликовать переписку Сергея Лаврова с немецким и французским коллегами Хайко Маасом и Жан-Ивом ле Дрианом.

На Смоленской площади 17 ноября объяснили, что решили обнародовать эту переписку, чтобы общественность увидела первоисточники и чтобы покончить с попытками исказить роль России в нормандском урегулировании.

"Ну, то, что были опубликованы письма - это не особенно удивляет. Многие собственные письма я читаю в газетах. Ни у кого нет желания что-то скрывать, тот факт, что встреча глав МИД не состоялась, совершенно по-разному видится немецкой и французской, а также российской стороной. Я об этом сожалею", - сказала Меркель.

Она добавила, что хотела бы до завершения своих полномочий на посту канцлера принять участие в еще одном саммите в "нормандском формате".

"Такие встречи всегда имеют собственную динамику, поэтому это хорошо и правильно (их проводить - ИФ). Я сожалею, что в последнее время такой встречи не было", - сказала она журналистам.

МИД Германия Ангела Меркель Хайко Маас Жан-Ив Ле Дриан

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