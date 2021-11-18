Меркель не удивилась публикации переписки главы МИД Мааса с Лавровым и Ле Дрианом

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, ее не удивило решение российского МИД опубликовать переписку Сергея Лаврова с немецким и французским коллегами Хайко Маасом и Жан-Ивом ле Дрианом.

На Смоленской площади 17 ноября объяснили, что решили обнародовать эту переписку, чтобы общественность увидела первоисточники и чтобы покончить с попытками исказить роль России в нормандском урегулировании.

"Ну, то, что были опубликованы письма - это не особенно удивляет. Многие собственные письма я читаю в газетах. Ни у кого нет желания что-то скрывать, тот факт, что встреча глав МИД не состоялась, совершенно по-разному видится немецкой и французской, а также российской стороной. Я об этом сожалею", - сказала Меркель.

Она добавила, что хотела бы до завершения своих полномочий на посту канцлера принять участие в еще одном саммите в "нормандском формате".

"Такие встречи всегда имеют собственную динамику, поэтому это хорошо и правильно (их проводить - ИФ). Я сожалею, что в последнее время такой встречи не было", - сказала она журналистам.