Захарова указала на создаваемую НАТО напряжённость вблизи РФ

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - НАТО не слышит предостережений России и продолжает создавать напряженность вблизи российских границ, при этом обвиняя РФ в агрессивном поведении в связи с учениями, проводимыми на ее собственной территории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем телеграм-канале она обратила внимание на совместные учения Сил обороны Эстонии и Сил специальных операций армии США, о которых объявило на днях посольство США в Эстонии. По ее словам, "американская дипмиссия сообщила о том, что в ходе маневров отрабатываются "нетрадиционные методы доставок". "Даже представлять себе не хочу, о чём это они", - добавила представитель МИД.

"Сам факт того, что учения прошли через несколько дней после заключения очередного военного соглашения между Таллином и Вашингтоном о взаимном обеспечении войск топливом, только подтверждает настрой НАТО искусственно создавать напряжённость вблизи России", - заявила Захарова.

В связи с этим она задается вопросом: "Насколько Генсек НАТО Столтенберг считает подобные действия прозрачными, предсказуемыми и неагрессивными? Если, с его точки зрения, всё нормально, то какие могут быть претензии к внутрироссийским манёврам, которые постоянно вызывают у него тревогу?"