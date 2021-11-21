В СБ РФ назвали возможный путь проникновения боевиков из Афганистана в Россию

По словам замсекретаря Совбеза, они могут проникнуть в РФ через российско-казахстанский участок госграницы

Таможенный пост Бугристое, Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архивное фото Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Ситуация в Афганистане не дает поводов для оптимизма, порождает новые масштабные угрозы в сфере наркотрафика, контрабанды оружия и неконтролируемой миграции, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

"Дальнейшая деградация общественно-политической обстановки в этой стране на фоне обнищания населения и внесудебных расправ над собственными гражданами создает реальную угрозу значительного увеличения масштабов наркотрафика, контрабанды оружия и неконтролируемой миграции. В том числе это касается лиц, приверженных радикальной идеологии и имеющих опыт боевых действий", - сказал он в интервью "Российской газете".

При этом Гребенкин отметил, что "боевики и террористы из Афганистана могут проникнуть в государства Центрально-Азиатского региона, а оттуда и в Россию через российско-казахстанский участок государственной границы".

Этот вопрос, по его словам, "был одним из ключевых на состоявшемся на днях ежегодном совещании секретарей советов безопасности государств - участников СНГ, в ходе которого отмечена необходимость реализации последовательных мер по поэтапному урегулированию внутриафганского кризиса".

"Мы внимательно следим за ситуацией, сложившейся в Афганистане в связи с приходом к власти запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Талибан". К сожалению, она не дает повода для оптимизма", - заявил Гребенкин.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Афганистану грозит катастрофа и новая гражданская война, если новым властям не удастся нормализовать ситуацию. Как он отметил, "сегодня в Афганистане складывается беспрецедентно тяжелая обстановка - как в военно-политическом, так и в социально-экономическом отношении".