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Минздрав подтвердил госпитализацию четырех человек при взрыве в Махачкале

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим при взрыве газа на улице Амет-Хана в Махачкале (Дагестан), сообщает пресс-служба Минздрава республики.

"Четверо человек госпитализировано в Республиканскую клиническую больницу после хлопка газа и пожара в жилом доме Махачкалы. Еще один человек получил травмы несовместимые с жизнью и скончался", - говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, среди пострадавших двое детей и одна женщина, которая в тяжелом состоянии.

"Среди пострадавших – мальчик восьми лет с ожогами 70% поверхности тела и девочка 17 лет - с 6%. Ожоги 90% поверхности тела получила женщина, которая в тяжелом состоянии находится на лечении в реанимационном отделении Ожогового центра РКБ. Мужчине с сочетанными травмами и без ожогов оказывается медицинская помощь в отделении нейрохирургии РКБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лечение больных держит на контроле министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева.

Ранее со ссылкой на источника сообщалось, что в результате взрыва газа в двухэтажном частном доме в Махачкале один человек погиб и еще четверо, в том числе дети, пострадали.

По данному факту прокуратура республики проводит проверку.

В свою очередь, региональное управление СК России сообщает, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"На место происшествия выехали следователи следственного управления СК России по Дагестану. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении ведомства.

Дагестан Махачкала

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