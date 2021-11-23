Самолеты, перенаправленные в Южно-Сахалинск из-за непогоды, вылетели в Хабаровск

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Рейсы, перенаправленные в понедельник в Южно-Сахалинск из-за непогоды в Хабаровске, утром во вторник отправлены в пункт назначения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска.

"Все самолеты утром во вторник улетели в Хабаровск",- сказали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, из-за метели в Хабаровске на запасной аэродром Южно-Сахалинска днем в понедельник прибыли рейсы Оха - Хабаровск, Николаевск-на-Амуре - Хабаровск, Москва - Хабаровск, а также Южно-Сахалинск - Хабаровск.