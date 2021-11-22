Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Несколько самолетов отправлены на запасные аэродромы из-за метели в Хабаровске

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Несколько рейсов, направлявшихся в Хабаровск, перенаправлены на запасные аэродромы из-за сильного ветра и снегопада, сообщается в телеграм-канале хабаровского аэропорта.

На запасной аэродром Южно-Сахалинска развернули рейсы из Москвы, Охи, Николаевска-на-Амуре и самого Южно-Сахалинска. Самолеты из Иркутска и Зеи отправились в Благовещенск.

Вылет из Хабаровска в Магадан задержан.

Как сообщалось, в Хабаровский край пришел мощный снежный циклон, он сопровождается сильным ветром и обильными осадками. В Хабаровске введен режим повышенной готовности.

Прервано также автобусное сообщение. Из Хабаровска пока нельзя уехать во Владивосток, Комсомольск-на-Амуре и Ванино.

В соседней Еврейской автономной области из-за снегопада также отменен ряд внутренних автобусных маршрутов и рейсы в Хабаровск.

Ожидается, что циклон будет действовать в Хабаровском крае в течение двух дней.

Хабаровск

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 ноября

Что произошло за день: воскресенье, 21 ноября

Пандемия коронавируса

В РФ произвели пробную партию вакцины от штамма "дельта" коронавируса

В РФ произвели пробную партию вакцины от штамма "дельта" коронавируса
Пандемия коронавируса

Президент РФ предложил свою кандидатуру для испытаний назальной формы "Спутника V"

Пандемия коронавируса

Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса

Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса

В СБ РФ назвали возможный путь проникновения боевиков из Афганистана в Россию

В СБ РФ назвали возможный путь проникновения боевиков из Афганистана в Россию

Замсекретаря Совбеза РФ указал на рост военной активности Запада у границ России

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили почти 37 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили почти 37 тыс. новых случаев COVID-19

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 ноября

Глава "Роскосмоса" заявил, что РФ должна обладать противоспутниковым оружием

Глава "Роскосмоса" заявил, что РФ должна обладать противоспутниковым оружием
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });