Несколько самолетов отправлены на запасные аэродромы из-за метели в Хабаровске

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Несколько рейсов, направлявшихся в Хабаровск, перенаправлены на запасные аэродромы из-за сильного ветра и снегопада, сообщается в телеграм-канале хабаровского аэропорта.

На запасной аэродром Южно-Сахалинска развернули рейсы из Москвы, Охи, Николаевска-на-Амуре и самого Южно-Сахалинска. Самолеты из Иркутска и Зеи отправились в Благовещенск.

Вылет из Хабаровска в Магадан задержан.

Как сообщалось, в Хабаровский край пришел мощный снежный циклон, он сопровождается сильным ветром и обильными осадками. В Хабаровске введен режим повышенной готовности.

Прервано также автобусное сообщение. Из Хабаровска пока нельзя уехать во Владивосток, Комсомольск-на-Амуре и Ванино.

В соседней Еврейской автономной области из-за снегопада также отменен ряд внутренних автобусных маршрутов и рейсы в Хабаровск.

Ожидается, что циклон будет действовать в Хабаровском крае в течение двух дней.