Новые эпизоды появились в деле о снежном городке экс-главы наукограда Циолковский

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении бывшего главы города Циолковский Амурской области Сергея Левицкого на этапе следствия дополнилось тремя новыми эпизодами, оно направлено в суд.

Региональное следственное управление сообщает, что помимо злоупотребления полномочиями (2 ст. 285 УК РФ), о котором было заявлено ранее, Левицкий обвиняется в получении взятки (ч. 4 ст. 290 УК РФ), отмывании денежных средств (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ) и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ).

"В 2018 году обвиняемый обеспечил подготовку и оказал влияние на принятие думой Циолковского решения об увеличении суммы бюджетных расходов на устройство и содержание снежного городка с 1,2 млн рублей до 3 млн рублей", - говорится в сообщении.

На этапе подготовки документации для проведения аукциона на строительство снежного городка, как отмечает следствие, были установлены условия, которые ограничили конкуренцию. Техническое задание было разработано компанией, которая стала победителем конкурса.

"Кроме того, чиновник потребовал от руководителя другой коммерческой организации - муниципального предприятия, учредителем которого является администрация ЗАТО Циолковский, не принимать участие в приведенном аукционе", - уточняет прокуратура Амурской области.

Победитель аукциона получил более 2,9 млн рублей. Часть из них (около 128 тыс. рублей) была переведена подрядчиком на ссудный счет обвиняемого в счет погашения взятого им кредита.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы, собранные сотрудниками областного УФСБ России. Обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд.