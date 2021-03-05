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Глава амурского наукограда Циолковский сообщил об отставке

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Амурской области глава наукограда Циолковский Амурской области Сергей Левицкий сообщил, что оставит должность по собственному желанию. Он сказал это в видеообращении, которое выложил в инстаграме.

"Сегодня последний день моей работы на посту главы ЗАТО Циолковский. Я написал заявление по собственному желанию, по семейным обстоятельствам я должен территориально находиться в городе Благовещенске. (...) Надеюсь, что моя новая работа будет и в дальнейшем приносить пользу нашему городу", - сказал он.

Левицкий выразил надежду, что оставшаяся команда продолжит осуществлять намеченные планы - проводить газификацию котельной, строить пришкольный стадион, обустраивать парк.

Левицкий занял пост главы Циолковского в 2018 году. До этого он участвовал в губернаторских выборах как кандидат от "Справедливой России" и проиграл единороссу Василию Орлову.

Циолковский - ближайший город к космодрому Восточному, который является градообразующим предприятием. Здесь проживают сотрудники космодрома, для которых строится микрорайон "Звездный".

Циолковский Амурская область Сергей Левицкий Благовещенск

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