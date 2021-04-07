Бывший глава наукограда Циолковский заявил об уголовном преследовании

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Бывший глава города Циолковский Амурской области Сергей Левицкий, который около месяца назад оставил этот пост по собственному желанию, сообщил в инстаграм о том, что его подозревают в коррупции из-за старых долгов перед банком.

"Если вы смотрите это видео, значит, случилось то, о чем меня предупреждали еще три месяца назад. Я считаю, что ситуация, которая произошла со мной, она совершенно абсурдна. (...) У меня два объяснения: значит, кто-то хочет получить очередную звездочку или же это чей-то заказ", - так начал свое видеообращение Левицкий.

Запись сделана, судя по обстановке за окном, летом прошлого года. В комментариях к публикации от имени семьи сообщается, что с первых подозрений о возможных преследованиях прошло девять месяцев. Кроме того, поясняется, что уход с поста главы Циолковского связан именно с неким давлением на Левицкого.

"Не давали спокойно и качественно работать, что привело к тому, что было принято решение покинуть пост главы города, якобы по "семейным обстоятельствам" и перейти на другое место работы, но и там спокойно работать не дали", - говорится в комментарии.

В видеообращении Левицкий пояснил, что его подозревают в коррупции из-за поступающих на его счет средств от лучшего друга, который в 2018 году решил принять участие в аукционе по строительству снежного городка в Циолковском. Бывший глава наукограда поясняет, что в 2014 году он выступил поручителем у друга и предоставил в качестве залога свой автомобиль. Документы были представлены на камеру.

"В 2016 году мой друг, к сожалению, не смог рассчитаться с кредитом, и мой автомобиль 12 сентября 2016 года был конфискован и арестован банком. В 2017 году он был банком реализован в счет погашения кредита. Естественно, мой друг, учитывая то, что мой автомобиль забрали, написал мне расписку, что он будет выплачивать частями и, кстати, выплачивает до сих пор", - пояснил Левицкий.

По его словам, имея на руках акт сверки выплат, он обращался в правоохранительные органы, чтобы прокомментировать ситуацию. Кроме того, пояснил, что его друг принял участие в аукционе на строительство снежного городка на законных основаниях.

"Был электронный аукцион, это не был договор с единственным поставщиком. Он выиграл, вышел, сделал. Выполнил, даже, кстати, больше, чем положено. И вот сейчас вот эту вот ситуацию, этот долг, который он мне выплачивает с 2017 года, в том числе наличными, иногда на карточку, связывают со строительством снежного городка и говорят о том, что это взятка", - заметил экс-глава Циолковского.

В следственном управлении СК РФ по Амурской области пока не комментируют ситуацию. Официальное сообщение официальные службы обещают предоставить позднее.

Левицкий занял пост главы Циолковского в 2018 году. До этого боролся за губернаторское кресло от "Справедливой России", его конкурентами были Наталья Глазкова от партии "За женщин России", Василий Орлов от партии "Единая Россия" (действующий глава Приамурья) и Татьяна Ракутина от КПРФ.

Циолковский - ближайший город к космодрому Восточному, который является градообразующим предприятием. Здесь проживают сотрудники космодрома, для которых строится микрорайон "Звездный".