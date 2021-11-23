Песков заявил, что говорить о продлении новогодних каникул из-за COVID рано

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посчитал преждевременным вопрос о продлении новогодних праздников из-за эпидемиологической ситуации в стране.

"Вы забегаете вперед на новогодние каникулы. Еще до новогодних каникул много времени", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что сейчас в России наблюдается динамика в сторону понижения заболеваемости коронавирусом. "Всем понятно, что, скорее всего, нас впереди ожидают новые волны (заболеваемости). И европейцев ожидают. Вы видите, какая сейчас напряженная ситуация у европейцев", - заметил Песков.

"Волны идут одна за другой, это объективно", - добавил представитель Кремля.

Он отметил, что все государства мира сталкиваются с недостаточным уровнем вакцинации и ревакцинации. "Все страны прикладывают неимоверные усилия, чтобы убедить граждан поднять этот уровень", - заявил Песков.

Новогодние выходные продлятся с 1 по 9 января. 31 декабря 2021 года также будет выходным днем.