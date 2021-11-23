В Казани задержали якутянина за подготовку нападения на следователей

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали в Казани 20-летнего жителя Якутии, который готовил нападение на следователей. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"Молодой человек приехал из Якутии в Казань, снял квартиру напротив гимназии №175 и следил за тем, как работают правоохранители. Он планировал совершить нападение на следователей, расследующих дело о расстреле в гимназии", - сказал собеседник агентства.

Задержанному провели психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам которой направили на лечение в психиатрическую больницу.