Повторная экспертиза признала Галявиева вменяемым в момент нападения на гимназию

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Проведенная в Петербурге психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент нападения на казанскую гимназию №175 Ильназ Галявиев был вменяем и его можно привлечь к уголовной ответственности, сообщил "Коммерсанту" его адвокат Владимир Богдан.

Он добавил, что это вторая подобная экспертиза. Летом московская Общественная наблюдательная комиссия сообщила, что эксперты Института имени Сербского признали Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств. В СК на это заявили, что экспертиза не завершена. О результатах петербургской экспертизы официально не сообщалось. Адвокат сказал газете, что выводы экспертов представители следствия передали устно.

После утраты статуса невменяемого Галявиев подписал отказ от ранее нанятых для него адвокатов и в дело вступил защитник по назначению, добавил Богдан и предположил, что это решение его бывший клиент принял "не совсем добровольно". Он также отметил, что бывшие адвокаты арестованного не получили доступа к основным материалам следствия, к результатам экспертиз, а также он не смог встретиться в подзащитным, так как в СИЗО для этого требуют разрешения следователя.

Богдан планирует обжаловать действия следствия в суде, поскольку считает, что Галявиев в результате оказался фактически лишен права за защиту.

Богдана родители Галявиева наняли в сентябре, с августа подозреваемого защищает также Алексей Васильев.

Адвокат рассчитывает, что получит доступ к материалам дела, когда дело будет направлено в суд, по его сведениям, это будет в декабре.

11 мая 2021 года 19-летний Галявиев пронес ружье Hatsan Escort в гимназии, где раньше учился, и открыл стрельбу. Погибли семь восьмиклассников и два учителя. Стрелявший сдался полиции. Летом его привезли в Москву на экспертизу в Институте Сербского, позднее перевели в Петербург для повторной экспертизы.