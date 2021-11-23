В Казани задержан подросток, планировавший нападение на образовательное учреждение

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании в Казани несовершеннолетнего россиянина, планировавшего нападение с винтовкой на образовательное учреждение города.

"В Казани предотвращено вооруженное нападение на образовательное учреждение", - сообщили журналистам во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По адресу проживания задержанного изъяты пневматическая винтовка, а также средства связи, содержащие поисковые запросы о переделке данного оружия в боевое, материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.

Согласно показаниям задержанного, к совершению массового убийства его склонял в телеграме некий Ярослав Овсюк, проживающий на Украине, заявили в ЦОС.

Управление СКР по Татарстану завело на задержанного уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 (приготовление к убийству двух и более лиц) УК России, сообщили в ФСБ.