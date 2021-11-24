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В "Роскосмосе" не увидели рисков для МКС из-за сближения с обломком Falcon-9

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU -Москва. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - МКС не будет проводить коррекцию орбиты из-за сближения с фрагментом американской ракеты Falcon-9, он не угрожает станции, сообщили в "Роскосмосе".

Там подчеркнули, что фрагмент не представляет угрозы для МКС.

Falcon 9 - ракета тяжелого класса компании Илона Маска SpaceX.

16 ноября российские военные подтвердили поражение на орбите советского спутника "Целина-Д". "Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют", - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

До этого Космическое командование США сообщило, что Россия 15 ноября в ходе испытания противоспутникового оружия сбила ракетой советский спутник "Космос-1408". Представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что российское испытание привело к появлению космического мусора, который создал угрозу для экипажа Международной космической станции. США заявили, что Россия не предупредила об испытаниях.

4 августа в "Роскосмосе" сообщили, что общий вес космического мусора на орбите превышает 7 тыс. тонн. По данным госкорпорации, ежедневно автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве получает от трех до десяти сообщений о сближениях российских космических аппаратов с потенциально опасными объектами.

Роскосмос

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