Шойгу заявил, что военные РФ на испытаниях "ювелирно" поразили старый спутник

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Россия провела успешные испытания системы, которая поразила старый спутник, угрозы для космической деятельности нет, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник", - сказал Шойгу, отвечая на вопросы журналистов в ходе поездки в Воронеж.

"Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют", - сказал Шойгу.

Ранее во вторник российские военные сообщили о поражении на орбите советского спутника "Целина-Д", заявили, что его обломки не представляли и не будут нести угрозу для орбитальных станций и космической деятельности.

Заявление Минобороны РФ

"15 ноября Минобороны России успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года", - заявили в Минобороны РФ во вторник.

"США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности", - сказали в военном ведомстве.

Там заявили, что фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования.

"Ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, КНР и Индией", - отметили российские военные.

В Минобороны РФ заявили, что США не подписывают договор о предотвращении размещения оружия в космосе, в то же время пытаются обвинить РФ в создании опасных ситуаций на орбите.

"В Минобороны России считают лицемерными заявления представителей Госдепартамента и Пентагона, попытавшихся обвинить Российскую Федерацию в создании "рисков" для космонавтов Международной космической станции и призвавших "разработать универсальные нормы, которыми бы руководствовалось мировое сообщество при освоении космического пространства", - говорится в заявлении военного ведомства.

"США в 2020 году создали космическое командование и официально приняли новую стратегию по космосу. Одной из её главных целей является "создание комплексного военного преимущества в космосе", - заявили в Минобороны.

Пентагон активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37, заявили российские военные.

"Действия американской стороны оцениваются как угроза и несовместимы с заявленными целями мирного использования космического пространства", - сообщили военные.

"На этом фоне Минобороны России осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности, исключающую возможность внезапного нанесения ущерба безопасности страны в космической сфере и на земле существующими и перспективными зарубежными космическими средствами", - отметили в военном ведомстве.

Космическое командование США ранее сообщило, что Россия 15 ноября в ходе испытания противоспутникового оружия сбила ракетой советский спутник "Космос-1408". Представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что российское испытание привело к появлению космического мусора, который создал угрозу для экипажа Международной космической станции. США заявили, что Россия не предупредила об испытаниях.

Мнение эксперта

Россия не нарушила международных соглашений проведением испытаний противоспутникового оружия, заявил "Интерфаксу" во вторник бывший начальник 4-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны РФ генерал-майор в отставке Владимир Дворкин.

"Прямого нарушения никаких международных соглашений нет. И предупреждать мы никого не должны, когда мы испытываем свои системы - противоракетные или противоспутниковые. Мы не обязаны никого предупреждать об этом, нет ничего такого", - сказал Дворкин.

В прошлом Дворкин возглавлял 4-й ЦНИИ, который занимается научным обеспечением развития Ракетных войск стратегического назначения и войск Воздушно-космической обороны России.

Он заявил, что Россия направляет предупреждения США, когда производит испытательные пуски межконтинентальных баллистических ракет. По его словам, к испытаниям ракет системы противоракетной обороны (ПРО) это не относится.

"Ничего в этом испытании особенного нет, кроме неосторожности. Не надо было устраивать такое облако обломков", - сказал Дворкин, имея в виду космический мусор, образовавшийся в результате разрушения спутника.

"Американцы, китайцы, индийцы сбивали свои спутники. Это всё очень простые вещи. Используются не противоспутниковые системы, а системы ПРО, ими гораздо проще поражать спутники, которые идут по расчетным орбитам, чем боеголовки", - сказал экс-начальник 4-го ЦНИИ.

Однако, по его словам, после российского испытания у американских военных появился "хороший козырь". "Военные США будут просить новые средства на свои программы", - сказал Дворкин.

"Роскосмос" сообщил о контроле обстановки на орбите для защиты МКС на фоне заявлений США об испытаниях РФ противоспутникового оружия.

"Российская автоматизированная система предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) продолжает контроль обстановки с целью недопущения и парирования всех возможных угроз безопасности Международной космической станции и ее экипажа", - говорится в сообщении. Также в госкорпорации заявили, что безопасность экипажа МКС является приоритетом для "Роскосмоса".

В "Роскосмосе" подчеркнули, что только совместные усилия всех космических держав смогут обеспечить максимально безопасное сосуществование и деятельность в космическом пространстве.