Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

За сутки в РФ зафиксировали 33,5 тыс. новых заболевших коронавирусом

За сутки в РФ зафиксировали 33,5 тыс. новых заболевших коронавирусом
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Еще 33 558 случаев коронавируса выявлено в России за сутки, сообщили в оперштабе.

В стране умерли за сутки 1 240 человек. Больше всего скончавшихся в Москве - 93, в Петербурге - 73, в Московской области - 56.

Общее число жертв COVID-19 в РФ выросло до 267 819.

Поправились и выписаны 8 млн 126 376 выписанных, в том числе 36 682 за минувшие сутки.

Новые эпизоды регистрировались в 85 регионах РФ. В Москве зафиксировано 2533 случая заражения. В Московской области - 1 842 заболевших, в Санкт-Петербурге - 1 387.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 434 393 случая коронавирусной инфекции.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

19
С 22 ноября жители Татарстана не могут перемещаться в общественном транспорте без предъявления QR-кодов о вакцинации или о медотводе22 ноября. Тысячи жителей Брюсселя вышли на акцию протеста против усиления ограничений, направленных на сдерживание распространения COVID-19.20 ноября. В Ухани более 600 тысяч детей в возрасте от 3 до 11 лет получили первую дозу вакцины от COVID-19.18 ноября. Филиппины начинают кампанию ревакцинации против COVID-19.17 ноября. Выпускники медицинских школ в Аргентине, закончившие учебу в 2020 году, провели выпускной парад с опозданием на год из-за прошлогодних ограничений.16 ноября. В Гаване начался учебный год. После 20 месяцев строгих карантинных правил, в том числе ограничений на поездки за границу, Куба вновь открывается для мира.15 ноября. В Греции уровень смертности от COVID-19 достиг максимума за шесть месяцев.12 ноября. В Мехико увеличили производство и продажи пуансеттии с целью продвижения местного бизнеса во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19.11 ноября. В Кельне начался сезон карнавалов в условиях пандемии коронавируса COVID-19.10 ноября. В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции отмечается почти у половины населения страны.9 ноября. Посольство США в Пекине объявило о возобновлении регулярных визовых услуг в китайской столице и других городах Китая.8 ноября. Власти Австрии ограничили допуск невакцинированных от COVID-19 в рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, гостиницы, кино и театры.4 ноября. В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса.3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
С 22 ноября жители Татарстана не могут перемещаться в общественном транспорте без предъявления QR-кодов о вакцинации или о медотводе
Хроника 09 января 2020 года – 24 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус

Новости

Миронов счел себя не антипрививочником, а противником принудительной вакцинации

Песков сообщил, что министерства изучат призыв Бастрыкина отменить ЕГЭ

Песков сообщил, что министерства изучат призыв Бастрыкина отменить ЕГЭ

В Кремле положительно оценили призыв к антипрививочникам посетить больницы

Росздравнадзор будет сообщать в СК о противниках вакцинации

Росздравнадзор будет сообщать в СК о противниках вакцинации

"Газпром" подтвердил, что в среду прекратит поставки в Молдавию из-за неоплаты

"Газпром" подтвердил, что в среду прекратит поставки в Молдавию из-за неоплаты

Зюганов ответил медикам, что не против вакцинации, но не согласен с принуждением

Зюганов ответил медикам, что не против вакцинации, но не согласен с принуждением

Sukhoi Superjet-100 при посадке в Норильске выкатился за пределы полосы

Подозреваемый в растлении ребенка приморский депутат заявил о фальсификации

Подозреваемый в растлении ребенка приморский депутат заявил о фальсификации

Источник сообщил, что дорожных рабочих в Тюмени сбил сотрудник СКР

Навальный подал новый иск к администрации колонии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });