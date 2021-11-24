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Голикова назвала драматичной ситуацию со смертностью от COVID-19 в России

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В России до сих пор не фиксируется значительное снижение смертности от коронавируса, ежедневное количество умерших от COVID-19 в стране составляет свыше 1,2 тыс. человек, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"К сожалению, в целом по стране мы пока не отмечаем значительного снижения уровня смертности - по-прежнему у нас ежедневно уходит из жизни более 1200 наших граждан. Это серьезная, драматичная статистика", - сказала Голикова в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По ее словам, преимущественно из жизни уходят граждане 60 лет и старше.

"И, как правило, это люди, которые страдали хроническими заболеваниями, находились на диспансерном учете, и, к сожалению, абсолютное большинство из них пренебрегли прохождением вакцинации", - сказала Голикова.

Она также сообщила, что общая летальность от коронавируса переболевших за последние шесть месяцев составляет 2,1%.

По данным оперштаба на среду, 24 ноября, в РФ за минувшие сутки скончались 1 240 человек, заразившихся коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в РФ выросло до 267 819.

Хроника 09 января 2020 года – 24 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова Владимир Путин Коронавирус

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