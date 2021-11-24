Экспресс-тест на COVID будут проводить в Хабаровском крае перед вакцинацией

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Жители Хабаровского края перед прививкой от коронавируса будут проходить экспресс-тестирование на COVID-19, сообщается на сайте правительства региона в среду.

"В регион уже поступило 90 тыс. экспресс-тестов на выявление коронавирусной инфекции. Такая мера поможет выявлять бессимптомных заболевших COVID-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экспресс-тестирование будут проводить волонтеры медицинского госуниверситета, и этот процесс не увеличит время ожидания в очереди.

На сегодняшний день Хабаровский край выполнил план вакцинации от COVID-19 на 45%. Прививку сделал 465 661 человек, полностью завершили вакцинацию 401 269 человек. Всего от коронавируса предполагается привить 80% взрослого населения региона.

Между тем, заболеваемость COVID-19 в крае по-прежнему растет. За минувшие сутки выявлено 580 новых инфицированных, это исторический максимум. Хабаровский край вышел на первое место в ДФО по общему приросту суточной заболеваемости. При этом чаще стали болеть школьники в возрасте от 7 до 14 лет.

Загруженность коек, с учетом новых мест, которые были развернуты на неделе в медучреждениях региона, составляет 90%. На лечении находится 12 тыс. человек с подтвержденным коронавирусом.

"Если будет продолжаться рост заболеваемости и темпы вакцинации не будут усиливаться, то после отметки в 620 случаев ежесуточной заболеваемости система здравоохранения перестанет справляться. Мы будем вынуждены останавливать оказание плановой помощи", - отметил зампредседателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов, слова которого приводятся в сообщении.

Всего в Хабаровском крае зарегистрировано свыше 106 тыс. случаев COVID-19, умерли 1 011 пациентов.