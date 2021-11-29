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Хабаровскому бизнесу пригрозили новым локдауном

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Хабаровском крае предприниматели халатно отнеслись к введенным ковид-ограничениям, это чревато введением нового локдауна, предуупредил вице-премьер региона по социальным вопросам Евгений Никонов.

"Принятые ограничительные меры значимого результата не принесли ввиду их халатного исполнения: ночные клубы продолжают работать, несмотря на запрет, в торговых центрах QR-коды просят показать далеко не каждого покупателя. Только за прошедшую неделю выявлено свыше 200 нарушений", - написал он в своем телеграм-канале.

Чиновник не исключил, что если ситуация с коронавирусом в крае ухудшится, то придется ввести локдаун минимум на две недели, и добавил, что то, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, зависит в том числе от бизнеса.

"Мы обращаемся к предпринимателям и требуем более ответственного отношения к тем ограничительным мерам, которые принимаются на уровне правительства региона", - написал Никонов.

Он добавил, что нужно соблюдать и требования касательно вакцинации сотрудников предприятий и организаций.

"Ресурсы здравоохранения между тем не безграничны и не дают возможности дальше разворачивать дополнительные койки для "ковидных" больных", - предупредил чиновник, отметив, что коечный фонд в регионе загружен более чем на 90%.

На 29 ноября в Хабаровском крае 1 520 пациентов находятся на кислородной поддержке, 82 подключены к аппаратам ИВЛ. За минувшие сутки в крае умерли семь человек с коронавирусной инфекцией. Хабаровский край занимает первое место в ДФО по приросту суточной заражаемости коронавирусом. Ежедневный суточный прирост новых случаев COVID-19 почти достиг 600. Система QR-кодов в регионе работает с 1 ноября.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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В Австрии отменены все публичные и культурные мероприятия, закрыт общепит и учреждения культуры, а также большая часть торговых точек, кроме магазинов продуктов и товаров первой необходимости
Хроника 09 января 2020 года – 29 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Хабаровский край Евгений Никонов коронавирус

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