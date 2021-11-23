В РФ выявили чуть менее 34 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

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Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 33 996 случаев, это минимальное значение с 19 октября, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

В Москве зарегистрировали 2 749 случаев COVID-19, в Московской области - 1 871, в Самарской области - 1 529, данный регион обогнал Санкт-Петербург, где за сутки выявили 1 060 случаев болезни.

Еще 775 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Крыму, по 759 - в Нижегородской области, Краснодарском крае. 744 - в Воронежской области, 741 - в Свердловской области, 705 - в Красноярском крае, 692 - в Пермском крае, 673 - в Башкирии, 650 - в Ростовской области, 631 - в Саратовской области, 625 - в Челябинской области.

Кроме того, 598 случаев - в Иркутской области, 589 - в Омской области, 580 - в Хабаровском крае, 551 - в Смоленской области, 530 - в Ставропольском крае, 527 - в Алтайском крае, 479 - в Ульяновской области, 463 - в Волгоградской области, 432 - в Ленинградской области, 430 - в Приморском крае, 428 - в Архангельской области, 400 - в Новосибирской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 400 случаев.

За минувшие сутки в РФ было подтверждено 1 243 смерти от коронавируса. Больше всего скончавшихся в Москве - 96, в Петербурге - 76, в Краснодарском крае - 70.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 400 тыс. 835 случаев коронавирусной инфекции, 266 579 умерших и 8 млн 089 тыс. 694 выписанных, в том числе 36 051 пациент выписан за последние сутки.