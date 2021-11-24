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Попова заявила, что законопроект о защите персданных не связан с инициативой о QR-кодах

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова разъяснила, что законопроект о защите персональных данных покупателей и потребителей услуг, который рассматривается Госдумой в первом чтении, будет действовать в своей сфере и напрямую не связан с инициативами правительства о введении QR-кодов.

"Мы вносим изменения в закон о защите прав потребителей, поэтому изменения будут действовать в рамках цельного закона. Там, где действует закон о защите прав потребителей, там будут действовать и эти изменения", - сказала Попова на пленарном заседании Госдумы в среду.

Так она ответила на вопрос депутата Алексея Куринного (КПРФ), который спросил, будут ли QR-коды или их отсутствие препятствием к тому, чтобы заключить какой-то договор в тех местах, куда вход будет запрещен или ограничен.

Документ, который рассматривает палата (1184356-7) в среду с участием Поповой как официального представителя правительства, был внесен кабинетом министров 1 июня. Он предлагает поправки в закон о защите прав потребителей со списком условий, которые не смогут выдвигать продавцы и поставщики услуг. Речь идет, в том числе, о розничной купле-продаже, банковских вкладах, потребительском кредитовании и страховании, следует из сопроводительных материалов.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России. Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Второй - вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). Законопроекты вызвали широкий общественный резонанс.

Анна Попова Роспотребнадзор Госдума

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