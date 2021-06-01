В Думу внесен проект о защите покупателей от необоснованного сбора персональных данных

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который защищает покупателей и потребителей от ущемления их прав при заключении договоров, а также от необоснованного сбора персональных данных.

Документ (№1184356-7) предлагает поправки в закон о защите прав потребителей со списком условий, которые не смогут выдвигать продавцы и поставщики услуг. Речь идет, в том числе, о розничной купле-продаже, банковских вкладах, потребительском кредитовании и страховании, следует из сопроводительных материалов.

Ущемление прав и персональные данные

Ущемляющими условиями предлагается признать такие пункты, которые, в частности:

- исключают или ограничивают ответственность продавца за неисполнение обязательств по основаниям, не предусмотренным законом

- обуславливают приобретение одних товаров и услуг приобретением других

- предусматривают оказание дополнительных услуг за плату без получения согласия потребителя

- перекладывают на потребителя обязанность по доказыванию обстоятельств, если это не установлено законом

- ограничивают покупателя в средствах и способах защиты нарушенных прав и др.

Подобные условия кабинет министров предлагает признать недопустимыми и ничтожными, и обязать поставщиков услуг возместить убытки от включения таких пунктов в договор.

Кроме того, согласно законодательной инициативе, продавец или исполнитель не сможет отказать покупателю в заключении или изменении договора в связи с отказом предоставить свои персональные данные, если этого не требует законодательство или это не связано непосредственно с исполнением договора. При этом покупатель сможет потребовать разъяснить конкретные причины и правовые основания, по которым у него просят такие данные.

Согласно тексту документа, в кабинете министров рассчитывают, что закон вступит в силу с 1 марта 2022 года.

Не новые нормы

Перечень условий, ущемляющих права потребителей, не нов, следует из пояснительной записки: эти требования в той или иной форме уже содержатся в других нормативных актах и законах, например, Гражданском кодексе РФ.

Тем не менее, в кабинете министров настаивают, что дублирования норм не происходит. Действующие законы устанавливают, как нужно поступать (императивные требования), а новый законопроект – как поступать нельзя (запрет на включение в договор с потребителем условий, которые прямо или косвенно противоречат этим императивным требованиям) – об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"О необходимости принятия указанных дополнительных мер свидетельствуют также данные о том, что за последние 7 лет не произошло сокращения количества выявленных нарушений, связанных с включением в договоры с потребителями условий, ущемляющих их права. При этом в договоры с потребителями, как показывает правоприменительная практика, продолжают включаться условия, которые неоднократно признавались в судах недопустимыми", - отмечается в документе.