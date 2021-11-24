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Голикова призвала увеличить до года срок действия сертификата переболевших COVID-19

Голикова призвала увеличить до года срок действия сертификата переболевших COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Срок действия сертификата о статусе переболевшего коронавирусом должен быть увеличен с полугода до одного года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства она подчеркнула, что решение о сроке действия в полгода принималось в июне, когда был предыдущий эпидемический подъем.

По словам Голиковой, доля повторно переболевших коронавирусом в России составила 0,74% от их общего количества.

Она сообщила, что в связи с этим принято решение - ожидающее одобрения президента - о внесении соответствующих изменений в методические рекомендации министерства здравоохранения.

"Соответствующие изменения будут учтены Минцифры на Едином портале госуслуг в сертификатах вакцинированных граждан для переболевших", - сказала Голикова.

Хроника 09 января 2020 года – 24 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова коронавирус

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