Голикова призвала увеличить до года срок действия сертификата переболевших COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Срок действия сертификата о статусе переболевшего коронавирусом должен быть увеличен с полугода до одного года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства она подчеркнула, что решение о сроке действия в полгода принималось в июне, когда был предыдущий эпидемический подъем.

По словам Голиковой, доля повторно переболевших коронавирусом в России составила 0,74% от их общего количества.

Она сообщила, что в связи с этим принято решение - ожидающее одобрения президента - о внесении соответствующих изменений в методические рекомендации министерства здравоохранения.

"Соответствующие изменения будут учтены Минцифры на Едином портале госуслуг в сертификатах вакцинированных граждан для переболевших", - сказала Голикова.