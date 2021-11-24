Путин поддержал идею продлить до года действие сертификатов для переболевших COVID

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею продлить действие сертификатов для переболевших коронавирусом с полугода до года.

Ранее это на совещании главы государства с членами правительства предложила вице-премьер Татьяна Голикова .Она пояснила, что решение о шестимесячном сроке действия сертификатов принималось в июне, когда был предыдущий эпидемический подъем.

"Так и будем делать, согласен с вами", - сказал Путин, выслушав предложение Голиковой и уточнив несколько вопросов на этот счет.