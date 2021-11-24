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В Тюмени завели дело на сотрудника СК, задавившего дорожных рабочих

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника следственного управления СКР по Тюменской области, сбившего насмерть двух дорожных рабочих в Тюмени.

Уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, лицом, находящимся в состоянии опьянения), сообщает в среду пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным ведомства, подозреваемый задержан. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте. В ближайшее время будет решен вопрос об увольнении подозреваемого.

Ранее сообщалось, что на объездной дороге в Тюмени в ночь на 24 ноября водитель BMW насмерть сбил двух дорожных рабочих.

По предварительным данным, водитель был пьян.

Тюмень

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