Продление до года сертификатов перенесших COVID завершат на Госуслугах в ближайшие дни

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Сертификаты переболевших коронавирусом COVID-19 на портале Госуслуг автоматически переоформляются сроком на год вместо ранее предусмотренных шести месяцев, сообщили в Минцифры.

"Сертификаты переболевших COVID, загруженные в личные кабинеты пользователей на портале Госуслуг, переоформляются со сроком действия на 1 год, согласно рекомендациям Минздрава России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что переоформление происходит автоматически и будет завершено в ближайшие дни.

26 ноября глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что срок действия сертификатов о статусе переболевшего коронавирусом будет автоматически продлен до одного года с момента выздоровления для всех, кто перенес COVID-19 в последний год. Министр напомнил, что повторно в РФ заболевают лишь 0,74% переболевших.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что срок действия сертификата о статусе переболевшего коронавирусом должен быть увеличен с полугода до одного года. Ее предложение поддержал президент РФ Владимир Путин.