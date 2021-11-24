Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Суд утвердил взыскание с Facebook 21 млн руб. штрафов за запрещенный контент

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал законными штрафы Facebook на общую сумму 21 млн рублей, назначенные компании в сентябре из-за отказа удалить запрещенный в РФ контент.

МоскваGoogle, Twitter и Meta грозит до 48 млн руб. штрафов из-за запрещенного контентаGoogle, Twitter и Meta грозит до 48 млн руб. штрафов из-за запрещенного контентаЧитать подробнее

"Пять постановлений суда, которыми Facebook Inc назначены штрафы на сумму 21 млн рублей, оставлены без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.

С начала года сумма общих штрафов, полученных Facebook, составила около 80 млн рублей. Сумма штрафов в отношении всех иностранных компаний в РФ с начала года составляет уже около 200 млн рублей.

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе, к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Ранее московский суд уже направил приставам материалы в отношении Facebook для принудительного взыскания с компании в общей сложности 43 млн рублей штрафов.

Facebook

Новости по теме

Новости

Росздравнадзор сообщил, что в регионах РФ нет дефицита лекарств от COVID и гриппа

В Ленобласти ввели обязательную вакцинацию для студентов и пожилых граждан

Инспекция ВОЗ в рамках процедуры признания "Спутника V" ожидается в декабре

Пандемия коронавируса

Гинцбург сообщил, что назальная прививка даст Путину дополнительную защиту от COVID

Гинцбург сообщил, что назальная прививка даст Путину дополнительную защиту от COVID

Путин заявил, что иностранное ПО в любой момент может стать недоступным для госкомпаний

Фильм с осужденным актером Ефремовым выиграл на конкурсе "Преступление и наказание"

Фильм с осужденным актером Ефремовым выиграл на конкурсе "Преступление и наказание"

Ракета "Союз" с модулем "Причал" стартовала к МКС с Байконура

Пандемия коронавируса

Все фракции Думы обсудят инициативу о QR-кодах с представителями кабмина

Путин поддержал идею продлить до года действие сертификатов для переболевших COVID

Пандемия коронавируса

Путин принял участие в испытаниях назальной вакцины от коронавируса

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });