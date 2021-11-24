Суд утвердил взыскание с Facebook 21 млн руб. штрафов за запрещенный контент

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал законными штрафы Facebook на общую сумму 21 млн рублей, назначенные компании в сентябре из-за отказа удалить запрещенный в РФ контент.

"Пять постановлений суда, которыми Facebook Inc назначены штрафы на сумму 21 млн рублей, оставлены без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.

С начала года сумма общих штрафов, полученных Facebook, составила около 80 млн рублей. Сумма штрафов в отношении всех иностранных компаний в РФ с начала года составляет уже около 200 млн рублей.

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе, к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Ранее московский суд уже направил приставам материалы в отношении Facebook для принудительного взыскания с компании в общей сложности 43 млн рублей штрафов.