Facebook выплатил в России 26 млн рублей штрафов

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Приставы закрыли восемь возбужденных против Facebook дел в связи с выплатой компанией 26 млн рублей штрафов, назначенных судом за отказ удалить противоправный контент.

Согласно данным банка федеральной службы судебных приставов (ФССП), на текущий момент в отношении соцсети ведется четыре дела о взыскании штрафов по решению Таганского суда Москвы на общую сумму 17 млн рублей.

Ранее ведомство вело 12 исполнительных производств на сумму 43 млн рублей.

Накануне Таганский суд Москвы признал законным назначение Facebook штрафов на общую сумму 21 млн рублей в сентябре из-за отказа удалить запрещенный в РФ контент.

С начала года сумма общих штрафов, полученных Facebook, выросла д 80 млн рублей. Сумма штрафов в отношении всех иностранных компаний, подвергнутых штрафам в РФ за это нарушение с начала года, достигла примерно 200 млн рублей.

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении соцсетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе, к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.