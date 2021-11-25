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Facebook выплатил в России 26 млн рублей штрафов

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Приставы закрыли восемь возбужденных против Facebook дел в связи с выплатой компанией 26 млн рублей штрафов, назначенных судом за отказ удалить противоправный контент.

Согласно данным банка федеральной службы судебных приставов (ФССП), на текущий момент в отношении соцсети ведется четыре дела о взыскании штрафов по решению Таганского суда Москвы на общую сумму 17 млн рублей.

МоскваGoogle, Twitter и Meta грозит до 48 млн руб. штрафов из-за запрещенного контентаGoogle, Twitter и Meta грозит до 48 млн руб. штрафов из-за запрещенного контентаЧитать подробнее

Ранее ведомство вело 12 исполнительных производств на сумму 43 млн рублей.

Накануне Таганский суд Москвы признал законным назначение Facebook штрафов на общую сумму 21 млн рублей в сентябре из-за отказа удалить запрещенный в РФ контент.

С начала года сумма общих штрафов, полученных Facebook, выросла д 80 млн рублей. Сумма штрафов в отношении всех иностранных компаний, подвергнутых штрафам в РФ за это нарушение с начала года, достигла примерно 200 млн рублей.

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении соцсетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе, к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.

ФССП Facebook

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