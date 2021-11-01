Эксперты отметили катастрофическое падение уловов воблы в Астрахани

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Мораторий на промышленный лов воблы предложен как один из способов сохранения популяции этой рыбы в Волге. Об этом говорится в сообщении Волжско-Каспийского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

"С начала 2000-х годов запасы воблы уменьшились более чем в два раза. Уловы рыбы за этот период снизились в шесть раз, а за весь период наблюдений – более чем в сто раз. Сформирована рабочая группа по подготовке предложений по сохранению популяции. Предлагались самые крайние меры – в том числе, мораторий на промышленный вылов воблы сроком не менее пяти лет", - отмечается в пресс-релизе.

Уточняется, что предложение было озвучено в ходе заседания Волго-Каспийского научно-промыслового совета под председательством заместителя руководителя Росрыболовства Василия Соколова.

"Учитывая сложившуюся катастрофическую ситуацию с запасами воблы, а также имеющуюся неопределенность с возможными объемами попусков воды в нерестовый период, ученые рекомендовали приоритетом предусмотреть пропуск максимально возможного количества производителей воблы на ее естественные нерестилища", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация комплекса мер по спасению популяции воблы позволит снизить социальную напряженность по данному вопросу.

Вобла – промысловая рыба, которую в России можно поймать только в Астраханской области. Бренд "Астраханская вобла" зарегистрирован Роспатентом и считается визитной карточкой региона так же, как черная икра и арбузы.