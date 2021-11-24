Назальная форма "Спутника V" в 2022 году выйдет на международный рынок

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Интраназальная форма вакцины "Спутник V" от коронавируса (в виде спрея для носа) в следующем году будет выпущена на международный рынок, сообщил на брифинге в среду глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, РФПИ полагает, что интраназальная форма вакцины очень важна, поскольку она создает дополнительные барьеры для вируса.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял участие в испытаниях назальной вакцины от коронавируса. "Сначала сделал это (ревакцинацию - ИФ) в виде укола, а на следующий день... мне сделал и вторую часть этой процедуры, а именно - этот порошок назальной формы", - сказал глава государства.

"Тот же шприц, только вместо жидкой субстанции он (сотрудник центра им.Гамалеи - ИФ) набрал порошок, попросил вдохнуть глубоко на счет три, пшикнул с одной стороны, с другой стороны. Пятнадцать минут я потом посидел, и все на этом закончилось. Никаких ощущений, честно говоря, у меня не было", - описал процедуру Путин.

Кроме того, глава РФПИ добавил, что вакцина от коронавируса "Спутник" для детей от 12 до 17 лет тоже поступит на международные рынки. "Она будет зарегистрирована в России сегодня и также она поступит на международные рынки", - сказал Дмитриев на брифинге в среду.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Минздрав РФ в среду зарегистрирует вакцину от коронавируса центра Гамалеи для детей от 12 до 17 лет. По ее словам, эта вакцина будет введена в гражданский оборот в конце декабря.

12 октября Минздрав РФ одобрил проведение второй фазы испытаний вакцины "Спутник V" в виде назального спрея. В исследовании назальной формы вакцины примут участие 500 взрослых добровольцев, его окончание запланировано на 31 декабря 2023 года. Испытания будут проводиться в ООО "Научно-исследовательский центр Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге. Спрей, как и оригинальная версия вакцины, будет двухкомпонентным. Также за разрешением в Минздрав на проведение клинических исследований обратилась компания "Генериум", которая приобрела у центра им.Гамалеи лицензию на разработку назальной формы вакцины.