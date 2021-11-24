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Гинцбург сообщил, что назальная прививка даст Путину дополнительную защиту от COVID

Гинцбург сообщил, что назальная прививка даст Путину дополнительную защиту от COVID
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин после вакцинации интраназальной формой "Спутника V" получит дополнительную защиту от COVID-19 на уровне местного иммунитета, сообщил в среду "Интерфаксу" глава центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Назальная вакцинация может дать дополнительную защиту на уровне мукозального иммунитета, соответственно, появляются секреторные антитела, выстраивается второй барьер от коронавируса. Для этого вакцина и делается", - сказал Гинцбург.

Под мукозальным (местным - ИФ) иммунитетом понимается иммунитет на слизистых оболочках носоглотки и желудочно-кишечного тракта, уточнил ученый.

Гинцбург сообщил также, что получивший в дополнение к обычной вакцинации интраназальную прививку человек, скорее всего, станет обладателем стерильного иммунитета, то есть не только будет сам защищен, но и не рискует стать переносчиком заболевания.

Путин на совещании с членами правительства в среду заявил, что принял участие в испытаниях назальной вакцины "Спутник V" разработки центра им. Гамалеи. По его словам, вакцину ему сделал замглавы центра по научной работе Денис Логунов, с которым они встречались несколько дней назад. "Сегодня после этих двух процедур - укола и назальной формы - я уже с утра занимался спортом", - сказал президент.

Путин встречался с Логуновым в воскресенье вечером, 21 ноября. На этой встрече он сообщил, что ревакцинировался "Спутником Лайт", а также выразил готовность принять участие в испытаниях назальной вакцины от коронавируса.

12 октября Минздрав РФ одобрил проведение второй фазы испытаний вакцины против коронавируса "Спутник V" в виде назального спрея. В исследовании назальной формы вакцины примут участие 500 взрослых добровольцев, его окончание запланировано на 31 декабря 2023 года. Испытания будут проводиться в ООО "Научно-исследовательский центр Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге. Спрей, как и оригинальная версия вакцины, будет двухкомпонентным. Также за разрешением в Минздрав на проведение клинических исследований обратилась компания "Генериум", которая приобрела у центра им. Гамалеи лицензию на разработку назальной формы вакцины.

Хроника 09 января 2020 года – 24 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Александр Гинцбург Владимир Путин Коронавирус

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