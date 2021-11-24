Путин принял участие в испытаниях назальной вакцины от коронавируса

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассказал, что принял участие в испытаниях назальной вакцины от коронавируса и поделился своими ощущениями.

На совещании с членами правительства он рассказал, что через шесть месяцев после вакцинации у него опустился уровень защитных титров. Ему было рекомендовано ревакцинироваться, что он и сделал.

"Сначала сделал это в виде укола, а на следующий день, после разговора с Денисом Юрьевичем (замглавы центра им.Гамалеи по научной работе Денис Логунов - ИФ) он же сам, кстати говоря, мне сделал и вторую часть этой процедуры, а именно этот порошок назальной формы", - продолжил президент.

Как пояснил глава государства, "это - просто тот же шприц, только вместо жидкой субстанции он (Логунов - ИФ) набрал порошок, попросил вдохнуть глубоко на счет три, пшикнул с одной стороны, с другой стороны".

"Пятнадцать минут я потом посидел, и все на этом закончилось. Никаких ощущений, честно говоря, у меня не было. Просто ничего", - поделился ощущениями Путин.

О том, что президент ревакцинировался от коронавируса стало известно 21 ноября.