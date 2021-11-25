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При задымлении в кузбасской шахте пострадали 40 человек

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В результате задымления на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области пострадали 40 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Центра медицины катастроф.

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"На 12:00 (8:00 по московскому времени) - 40 пострадавших, двое в тяжелом состоянии", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он также сообщил, что в 12:40 (8:40 по Москве) из Кемерова вылетит вертолет санавиации, на месте происшествия готовится площадка для его посадки.

Всего в шахте, по данным администрации, находилось 285 человек, большая часть из них уже поднялась на поверхность. Отмечалось, что 75 человек пока не выходят на связь, так как эвакуируются.

Кемеровская область Листвяжная

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