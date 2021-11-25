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75 горняков перестали выходить на связь после пожара на шахте в Кузбассе

75 горняков перестали выходить на связь после пожара на шахте в Кузбассе
Архивное фото
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Местонахождение 75 горняков не установлено после пожара на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Кемеровской области, сообщили "Интерфаксу" в администрации шахты.

"Проводится эвакуация. Не вышли 75 шахтеров. Связи с ними нет. По предварительным данным, они самостоятельно поднимаются на поверхность", - сказал собеседник агентства.

Всего в шахте, по данным администрации, находились 287 человек.

Пресс-служба МЧС РФ отмечает, в шахте находилось 285 человек, из них 210 горняков вышли на поверхность и еще 75 эвакуируются в данный момент

В свою очередь пресс-служба следственного управления СКР по региону сообщает, что в штреке находились 115 горнорабочих, из них 70 выведены на поверхность. Эвакуация продолжается. По данному факту ведомство инициировало доследственную проверку.

Ранее сообщалось о задымлении на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.

По данным информированного источника, медики осматривают до 50 человек, у 29 отравление продуктами горения. По информации администрации шахты, госпитализированы 15 человек, у всех отравление продуктами горения.

Кузбасс Листвяжная СДС-Уголь

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