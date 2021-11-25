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Местонахождение 49 человек из 285 неизвестно после ЧП на шахте в Кузбассе

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Местонахождение 49 горняков пока не установлено после пожара на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, предположительно, они самостоятельно поднимаются на поверхность, сообщили "Интерфаксу" в администрации шахты.

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"По уточненным данным, 236 человек эвакуированы, местонахождение 49 неизвестно. Выходят", - сказал собеседник агентства. Таким образом, всего в шахте находилось 285 человек.

Позже в МЧС подтвердили вывод 236 горняков на поверхность.

В пресс-службе регионального Центра медицины катастроф сообщали, что в результате задымления пострадали 40 горняков, двое из них - в тяжелом состоянии.

Кемеровская область Листвяжная

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