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Приставы ведут против Twitter 10 производств о взыскании 34,7 млн руб.

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Приставы завели против Twitter еще шесть дел - о принудительном взыскании 19 млн рублей штрафов, назначенных судом за отказ удалить запрещенный в России контент.

Согласно данным банка федеральной службы судебных приставов (ФССП), соответствующие исполнительные производства были открыты 22 ноября в соответствии с решением Таганского суда Москвы.

Всего на текущий момент ведомство ведет против компании десять дел о принудительном взыскании 34,7 млн рублей, включая исполнительский сбор.

17 ноября Таганский суд Москвы признал законным назначение двух штрафов Twitter на общую сумму 5 млн руб. за два административных правонарушения, которые связаны с отказом удалить запрещенный в России контент (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). Компания не согласилась с решениями суда, просила отменить их как незаконные и необоснованные и прекратить производство по административным делам.

Telegram

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Приставы завели против Telegram еще три дела о принудительном взыскании 7 млн рублей, назначенных судом за неудаление запрещенной информации.Эти исполнительные производства были открыты 22 ноября в соответствии с решением Таганского суда Москвы.

Всего ведомство ведет против компании пять исполнительных производств о принудительном взыскании 12 млн рублей.

18 ноября мировой суд в Москве признал Telegram виновным в очередном административном правонарушении, выразившимся в неудалении запрещенной информации и назначил взыскание в размере 3 млн рублей.

Таким образом, сумма судебных штрафов, назначенных Telegram с начала года, составила более 40 млн рублей. При этом часть постановлений суда еще не вступили в законную силу.

Крупнейшие интернет-сервисы - Twitter, Facebook, Google, Telegram, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. При этом часть постановлений суда еще не вступила в законную силу.

По данным Роскомнадзора, в 2021 году сервисы, в том числе, не удаляли или несвоевременно удаляли призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста.

ФССП Twitter Telegram

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