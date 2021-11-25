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В суд Москвы поступили новые протоколы о нарушениях Telegram и TikTok

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы зарегистрировал новые протоколы об административных правонарушениях мессенджерами Telegram и TikTok, выразившимися в отказе удалять запрещённый в РФ контент.

Речь идет об административных правонарушениях по ч.2 и ч.4 ст. 13.41 КОАП РФ. Судебные заседания по ним назначены на 16 декабря.

Таким образом, Telegram и TikTok грозят новые штрафы до 12 млн руб каждому.

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе, к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.

С начала года сумма общих штрафов в отношении всех иностранных компаний, подвергнутых штрафам в РФ, с начала года, составляет около 200 млн рублей.

Telegram TikTok Роскомнадзор

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